Real finaliza mais de 30 vezes, mas perde sequência de vitórias com 0 a 0

O Real Madrid interrompeu neste domingo (19) sua impressionante sequência de dez vitórias na temporada ao empatar em 0 a 0 com o Cádiz, em Santiago Bernabéu, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol.



Líder disparado da competição agora com seis pontos a mais que o Sevilla, o time da casa fez pressão do início ao fim com 82% de posse de bola e mais de 30 finalizações -sendo quatro do atacante brasileiro Vinicius Júnior -, mas não conseguiu superar a força defensiva do modesto adversário que está na zona de rebaixamento, na 18ª posição.



O próximo jogo do Real Madrid é na quarta-feira (22), às 17h30 (de Brasília), contra o Athletic Bilbao, que faz campanha irregular de meio de tabela. Depois disso, o time só entra em campo em 2022.





FICHA TÉCNICA

Local: estádio Santiago Bernabéu, em Madri (Espanha)

Data/hora: 19 de dezembro de 2021 (domingo), às 17h (de Brasília)

Árbitro: Jaime Latre

VAR: Medié Jiménez

Cartões amarelos: Casemiro (Real Madrid), Juan Cala (Cádiz)

REAL MADRID

Courtois; Lucas Vázquez, Éder Militão, Alaba e Mendy (Nacho Fernández, aos 36/2ºT); Toni Kroos, Casemiro e Valverde (Jovic, aos 24/2ºT); Hazard, Vinicius Júnior e Benzema. T.: Carlo Ancelotti.





CÁDIZ

Ledesma; Akapo, Juan Cala, Fali e Espino; Tomás Alarcón (Mauro, aos 48/2ºT), Iván Alejo (Chapela, aos 24/2ºT), Álex Fernández e Jonsson (Bastida, aos 39/2ºT); Rubén Sobrino e Lozano (Negredo, no intervalo). T.: Álvaro Cervera.