PSG vence mais e marca mais gols sem Neymar

O Paris Saint-Germain informou que Neymar teve constatada uma entorse no tornozelo esquerdo com lesão ligamentar e a previsão inicial é que ele fique fora da equipe de seis a oito semanas.



A notícia é ruim por se tratar do camisa 10 e uma das referências técnica do time. No entanto, um levantamento publicado pelo jornal francês L'Equipe mostra que o time parisiense ganha mais jogos e marca mais gols quando o craque brasileiro não entra em campo.



Sem Neymar, o PSG tem uma porcentagem de vitórias de 86%, enquanto com ele em campo esse número cai para 64%.



No quesito gols marcados, os números também jogam contra o brasileiro: com ele jogando a média é de 1,8 gol por jogo, e sem ele a produção sobe para 2,7.

O único quesito que não muda com ou sem Neymar é a porcentagem de derrotas: que fica em 14%.



Sem o brasileiro, o próximo compromisso do PSG acontece nesta quarta-feira (1) contra o Nice, às 17h (de Brasília), pelo Campeonato Francês, no estádio Parque dos Príncipes.