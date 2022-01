PSG sofre com time que não vence há três meses e empata no fim pelo Francês

Com Messi e sem as presenças do suspenso Mbappé e do machucado Neymar, o PSG sofreu e apenas arrancou um empate nos acréscimos com o Lorient, equipe que não vence há três meses e que tem o pior ataque do Campeonato Francês, nesta quarta-feira (22). A partida, válida pela 19ª rodada do torneio nacional, acabou em 1 a 1.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Apesar do tropeço, o time comandado por Mauricio Pochettino lidera a tabela com 46 pontos. Já o Lorient, que caminhava para sua primeira vitória desde o dia 22 de setembro, permanece na zona de rebaixamento com apenas 16 pontos.



Os visitantes começaram o jogo com bastante intensidade e quase abriram o placar no primeiro minuto do duelo. Nuno Mendes avançou pela esquerda e cruzou para a área. Icardi chegou finalizando, mas a bola foi para fora da meta defendida por Nardi.



Depois do susto, o Lorient fez valer o mando de campo e partiu para cima da estrela equipe de Paris. Aos dez minutos, Moffi foi lançado pela esquerda e, com liberdade, chutou ao gol adversário -a bola, no entanto, passou longe.

Continua depois da publicidade



O atacante nigeriano estava inspirado e, cinco minutos depois, teve nova chance de abrir o placar. Ele recebeu com liberdade e ficou cara a cara com Navas, mas tentou uma cavadinha e desperdiçou a oportunidade. Aos 17, foi a vez de Ouattara assustar e chutar forte ao gol do costa-riquenho.



Aos 25, já com o PSG neutralizando os mandantes, Lionel Messi chamou a responsabilidade e deu a resposta.



O argentino aproveitou um bate-rebate na entrada da área e bateu cruzado ao gol de Nardi. A bola caprichosamente explodiu na trave e não deu rebote a Icardi e Di María.



Time que entrou em campo com o índice de pior ataque do Campeonato Francês, o Lorient não parou de atacar e abriu o placar aos 40 minutos da etapa inicial.



Em contra-ataque puxado pela esquerda por Laurienté, a bola foi cruzada rasteira para Moffi, que fez o pivô e rolou para Le Fée. O meio-campista tocou de lado para Monconduit, que chegou batendo forte ao gol de Navas e abrindo o placar para os mandantes: 1 a 0.



Tentando evitar o vexame, o PSG se lançou ao ataque no segundo tempo -mas não caprichava na famosa "última bola". Enquanto isso, o Lorient se defendia e apostava nos contra-ataques.



Aos seis minutos, Hakimi apareceu pelo lado direito e cruzou para Wijnaldum. O meio-campista francês pegou mal na bola e mandou longe do gol.



Pouco depois, foi a vez de Di María falhar. Messi fez linda jogada pela direita e acionou o compatriota. Mesmo com liberdade, o meia finalizou para o alto.



Nitidamente, Messi sentiu falta de Mbappé e Neymar. Sem conseguir grandes triangulações, o argentino apostou na individualidade nos minutos finais.



Aos 29 minutos, ele limpou ao menos três marcadores e bateu forte ao gol do adversário, assustando Nardi. A bola, no entanto, passou ao lado da trave. Logo depois, o camisa 30 parou, duas vezes, no goleiro do Lorient.



Apostando nos contra-ataques, o time mandante conseguiu um "reforço" importante nos minutos finais da partida.



Sergio Ramos, que entrou no lugar de Nuno Mendes ainda no intervalo, tomou o cartão amarelo aos 36 minutos. No lance seguinte, o zagueiro do PSG acertou Moffi e saiu expulso de campo, piorando a situação dos visitantes.



Já nos acréscimos, o atacante Icardi salvou o PSG de um vexame em Lorient.



Após cruzamento de Hakimi, o argentino subiu mais do que todo mundo e cabeceou para o fundo do gol, empatando a partida e dando um alívio aos torcedores.