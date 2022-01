PSG goleia Feignies em ritmo de treino e avança na Copa da França

O Paris Saint-Germain estreou na 9ª fase da Copa da França goleando o Feignies por 3 a 0 na tarde deste domingo (19), em partida disputada no estádio Hainaut, em Valenciennes, e se classificou com facilidade para a próxima etapa do torneio. Os gols da partida foram marcados por Mbappé, que fez duas vezes, e Icardi.

Na próxima fase, o PSG encara o Thaon, que venceu sábado (18) o Beauvais por 4 a 3 em data e horário ainda a serem definidos. O Feignies, por outro lado, dá adeus à competição.



Mbappé lidera goleada





Mbappé mais uma vez expôs porque é uma das joias do elenco e mostrou tranquilidade ao conduzir a vitória do PSG. Além de abrir o placar após sofrer um pênalti e marcar o terceiro gol da partida, o atacante finalizou, driblou e deu passes para gols que só não se concretizaram por causa de uma defesa adversária bem posicionada.

A equipe da Quinta Divisão francesa de fato não teve muitas oportunidades de finalizar na partida, mas as poucas chances que teve foram desperdiçadas por Thomas Deparmentier, que não conseguiu acertar a meta de Navas.





Feignies







Visivelmente inferior tecnicamente, a equipe da cidade de Valenciennes sequer conseguia passar do meio do campo durante boa parte do jogo. Teve 22% de posse de bola contra 78% do adversário e raríssimas oportunidades de assinalar um gol contra o atual campeão do torneio. Depois de sofrer dois gols ainda na primeira etapa, voltou para o segundo tempo ainda mais fechado em sua linha defensiva, mas que pouco adiantou e foi furado mais uma vez nos últimos 45 minutos da partida.





PSG mostra superioridade durante 90 minutos





O Paris Saint-Germain esteve em ritmo de treino e Pochettino não viu necessidade de escalar todo seu alto escalão para a partida contra uma equipe da quinta divisão. Marquinhos, Messi, Hakimi, Rafinha, Kurzawa, Gueye, Alloh, Franchi e Letellier foram poupados e sobrou para Sérgio Ramos e Mbappé assumirem a liderança sobre a goleada construída tranquilamente ao longo dos 90 minutos.





Torcedores invadem o campo







Pouco antes do apito final, pelo menos dois torcedores conseguiram driblar a segurança e invadir o campo. Enquanto um deles conseguiu alcançar o objetivo de abraçar o ídolo Mbappé, o outro caiu um pouco antes e foi recolhido pelos seguranças.



