Potes da fase de grupos da Libertadores 2022 estão definidos

Os 32 participantes da fase de grupos da Libertadores 2022 foram definidos na noite desta quinta-feira (17), após a classificação do The Strongest-BOL sobre a Universidad Católica-EQU, na terceira rodada da fase preliminar da competição. Com isso, estão estabelecidos os potes para o sorteio dos grupos, que acontece na próxima sexta-feira (25), às 12h, na sede da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), em Luque, no Paraguai.

As equipes classificadas são divididas em quatro potes com oito clubes cada, de acordo com a posição de cada time no ranking sul-americano. Cada grupo será formado por quatro equipes, uma de cada pote.

Os brasileiros classificados são Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, Flamengo, Corinthians, Fortaleza, RB Bragantino e América-MG, que eliminou o Barcelona-EQU nesta terça-feira (15). O Fluminense também tinha a chance de jogar a fase de grupos, mas foi eliminado na fase preliminar pelo Olimpia-PAR, nesta quarta-feira (16).





Equipes do mesmo país, no entanto, só podem ficar no mesmo grupo caso um deles tenha vindo da chamada pré-Libertadores, caso do América-MG.