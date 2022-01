Polícia apura atos racistas de torcedores do Athletico-PR em final com Atlético-MG

O jogo entre Athletico-PR e Atlético-MG na quarta-feira (15), que confirmou o título da Copa do Brasil para os alvinegros, teve episódios racistas envolvendo a torcida mandante.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível identificar torcedores do Athletico fazendo gestos racistas em direção aos torcedores rivais na Arena da Baixada, em Curitiba, que abrigou vitória por 2 a 1 dos mineiros -no jogo de ida, eles já haviam vencido por 4 a 0.

Em um registro, dois torcedores brancos de camisa vermelha lisa imitam macacos repetidamente e apontam para o próprio braço exaltando a cor da pele. Este não foi o único caso de racismo na decisão na capital paranaense.





Outro vídeo, gravado por um torcedor do Athletico, mostra uma mulher imitando um macaco dentro de um dos camarotes da Arena da Baixada em ofensa aos próprios torcedores do time rubro-negro.





A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Paraná, que informou a instauração de um inquérito policial para investigar o caso. Além disso, diligências estão sendo realizadas para identificar os suspeitos e estabelecer a dinâmica do fato.

O Athletico, por sua vez, publicou em seu site oficial uma nota dizendo que racismo é inaceitável e que o clube não medirá esforços para identificar os responsáveis.