Paulinho volta ao Corinthians em busca do futebol que lhe deu projeção internacional

O Paulinho que o torcedor do Corinthians tem em sua memória é aquele que foi uma das principais peças do time que conquistou a inédita taça da Libertadores além do bicampeonato mundial, em 2012.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Nos oito anos longe do Parque São Jorge, porém, o volante nunca conseguiu repetir o futebol que o credenciou para a Copa do Mundo de 2014 e lhe deu projeção internacional. Apesar de ter acrescentado títulos ao seu currículo, teve passagens apagadas por Tottenham (ING) e Barcelona (ESP) e só conseguiu se destacar jogando na China.



Nesta quarta (15), ele assinou contrato até 31 de dezembro de 2023 para ser um dos principais reforços do time corintiano nos próximos dois anos. No retorno, Paulinho terá de lidar com uma expectativa grande enquanto busca se reencontrar nos gramados.



"Fico muito feliz de poder voltar a atuar com a camisa do Corinthians, o clube que eu amo e que foi o pilar de toda a minha carreira", afirmou o jogador. "Agora, é voltar a jogar ao lado da Fiel com a certeza de que vamos fazer história juntos de novo."

Continua depois da publicidade



Faz quase três meses que ele não disputa um duelo oficial. Foi em 17 de setembro que o atleta fez o último de seus apenas quatro jogos pelo Al-Ahly, da Arábia Saudita, antes de rescindir seu vínculo.



De lá para cá, ele procurou manter o condicionamento físico por conta própria enquanto esperava pela definição de seu destino. No mês de novembro, durante cerca de uma semana, chegou a usar as instalações do CT do Corinthians, no Parque Ecológico do Tietê. Até encaminhar o acerto com o time, aguardou uma oferta da Europa ou mesmo da China, algo que não se concretizou.



Como o volante agenciado por Giuliano Bertolucci estava livre no mercado, o clube paulista terá de arcar apenas com seus salários, além das luvas (prêmio pela assinatura do acordo).



No mesmo dia em que anunciou o retorno do ídolo, o Corinthians divulgou uma parceria com o Grupo Taunsa, fabricante e fornecedor de produtos e serviços agrícolas. A contratação do jogador foi atrelada ao patrocinador, que também terá vínculo com o clube até o fim de 2023.



A situação de Paulinho nesta janela de transferências é bem diferente da observada em outros momentos de sua carreira. Ele já esteve entre as grandes negociações mundiais.



Em 2013, o atleta deixou o Parque São Jorge quando o Tottenham resolveu pagar por ele 19 milhões de euros (R$ 82 milhões na cotação atual), de acordo com o site Transfermarkt. Na ocasião, os corintianos ficaram com 50% do valor, pois a outra metade dos direitos econômicos pertencia ao Audax-SP.



Durante duas temporadas no time inglês, ele disputou 67 partidas e marcou 10 gols, mas sem conseguir se firmar como titular –no segundo ano, atuou em 30 jogos, sendo titular em somente 7. Na sequência, foi vendido ao Guangzhou, da China.



Foram três temporadas no clube chinês, onde ele conquistou os primeiros títulos fora do Brasil, todos sob o comando de Luiz Felipe Scolari, técnico com o qual havia sido campeão da Copa das Confederações de 2013 e disputado a Copa do Mundo de 2014.



Juntos, eles conquistaram a Superliga Chinesa (2015, 2016 e 2017), a Copa da China (2016) e a Supercopa da China (2016 e 2017).



Em 2017, o volante ainda era presença constante na seleção brasileira, já dirigida por Tite, quando o Barcelona investiu 40 milhões de euros (R$ 250 milhões na cotação atual) para levá-lo ao Camp Nou.



O brasileiro passou apenas uma temporada na Espanha, onde conquistou o Campeonato Espanhol (2017/18) e a Copa do Rei (2017/18), mas novamente sem grande brilho. Foram 49 jogos e 9 gols, em um período no qual alternou entre a equipe titular e o banco de reservas, disputando posição principalmente com o croata Ivan Rakitic.



Na temporada seguinte, ele voltaria ao Guangzhou, desta vez por empréstimo. Somente em 2019 o clube chinês exerceu sua opção de compra e pagou 42 milhões de euros (R$ 267 milhões na cotação atual), fazendo do atleta a terceira maior venda da história do clube espanhol, só atrás de Neymar e Luiz Figo.



Enquanto movimentava milhões fora dos gramados, Paulinho viu cair seu crédito dentro de campo. Depois de disputar os dois últimos Mundiais, o volante não tem participado do ciclo para a Copa do Qatar, em 2022.

A última partida dele pelo Brasil foi o amistoso contra Camarões, em 2018, quando a equipe de Tite bateu o time africano por 1 a 0.



De volta ao Corinthians, ele terá novamente uma chance de chamar a atenção do treinador da seleção. Na equipe, reforçará um elenco que ganhou forças na temporada 2021 após as chegadas de Renato Augusto, Giuliano, Willian e Róger Guedes.



"No ano que vem, o bicho vai pegar. Conto com a presença de vocês, e vamos que vamos. Estamos juntos, ótimo fim de ano para vocês", afirmou Paulinho.