Palmeiras visita Emelec com time alternativo pela Libertadores

O Palmeiras visita o Emelec-EQU, no Equador, na noite desta quarta-feira (27), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com 100% de aproveitamento até aqui na competição, o Verdão busca mais uma vitória para encaminhar a classificação no estádio George Capwell, em Guayaquil. O início da partida está marcado para as 21h.

O time brasileiro chega ao jogo com moral pela vitória no clássico contra o Corinthians, por 3 a 0, no último sábado (23). Após usar força máxima em duas partidas no Campeonato Brasileiro - contra Flamengo e Corinthians -, o técnico Abel Ferreira deve poupar titulares para a partida no Equador.

Por isso, a expectativa é de uma formação alternativa, com jogadores como Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu começando no banco. O artilheiro da Libertadores com seis gols, Rafael Navarro, deve figurar na equipe titular. Os desfalques certos são o zagueiro Luan, em transição física, e o volante Jailson, que rompeu os ligamentos do joelho no início da semana.





Do lado equatoriano, o Emelec ainda busca sua primeira vitória na competição, após somar dois empates, contra Independiente Petrolero-BOL e Deportivo Táchira-VEN, repectivamente. Pelo campeonato nacional, a equipe vem de vitória sobre o Aucas, por 1 a 0, no último domingo (24).





A arbitragem fica por conta de Patricio Loustau, auxiliado por Ezequiel Brailovsky e Diego Bonfa, todos argentinos. O trio é o mesmo que apitou a final da Libertadores de 2020, quando o Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0. Vale lembrar que as partidas da fase de grupos da competição não contam com o VAR (Árbitro Assistente de Vídeo).

O Palmeiras é o líder do grupo A, com seis pontos conquistados e 11 gols de saldo. O Deportivo Táchira é o segundo colocado, com quatro pontos, alcançados após a vitória sobre o Independiente Petrolero, nesta terça-feira (26). O time boliviano segue na lanterna, com um ponto, enquanto o Emelec ocupa a terceira posição, com dois pontos.





O jogo entre Emelec e Palmeiras terá transmissão da ESPN.