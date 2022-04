Palmeiras fecha a primeira fase do Paulista com a melhor campanha da temporada

Um dos favoritos ao título de campeão do Paulistão de 2022, o Palmeiras vai enfrentar o Bragantino neste domingo (20), às 16, no estádio Nabi Abi Cheidid. Classificados às quartas de final, ambas as equipes seguem com a melhor campanha em seus grupos, C e D, respectivamente, com 29 e 19 pontos na tabela.



O Palmeiras vem de nove vitórias, dois empates e nenhuma derrota, com aproveitamento de 87,9%. O time da cidade de Bragança Paulista registra seis vitórias, um empate e quatro derrotas, aproveitamento de 57,6%.



O técnico Abel Ferreira também conta com ótimos números no Palmeiras. Após a vitória no clássico contra o Corinthians, por 2 a 1, na última quinta-feira (17), o português chegou a 59% de aproveitamento. Em suas últimas partidas contra os principais rivais de SP, o treinador registrou dez vitórias, sete empates e quatro derrotas. O número de gols chega a 30, com 19 sofridos.



No retrospecto de jogos entre as equipes, o Palmeiras e Bragantino s enfrentaram 47 vezes -27 vitórias do alviverde contra 11 do Massa Bruta, além de nove empates. No total, foram 118 gols marcados -76 do time da capital e 42 da equipe de Bragança Paulista.

Para o confronto conta o Bragantino, Abel deve poupar os titulares pensando no rival do primeiro jogo das quartas, que deve ser definido neste sábado (19). Ituano, que enfrenta a Ponte Preta, e Botafogo-SP, que visita o São Paulo, buscam a segunda vaga do Grupo C. Ambos têm 18 pontos e o vencedor pega o alviverde na próxima fase.



O Bragantino também espera o resultado deste sábado para saber qual time será o seu adversário quartas. O clube espera a definição das partidas de Santo André (12 pontos) e Santos (11 pontos), neste sábado. O time do ABC paulista vai enfrentar a Inter de Limeira, ás 16h. No mesmo horário, a equipe da Baixada Santista tenta evitar o rebaixamento no Campeonato Paulista, contra o Água Santa.





Estádio: Nabi Abi Cheidid, em Bragança Paulista (SP)

Horário: 16h deste domingo (20)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza.

Onde Assistir: Premiere e streaming.