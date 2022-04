Flamengo e Palmeiras têm grupos fáceis na Libertadores; Corinthians pegará Boca

A Conmebol realizou, nesta sexta-feira (25), o sorteio que definiu os grupos da Libertadores 2022. Atual campeão, o Palmeiras pegou um grupo não muito complicado: Emelec-EQU, Deportivo Táchira-VEN e Independiente Petrolero-BOL.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A vida do Flamengo também não deve ser das mais difíceis no grupo H: Universidad Católica-CHL, Sporting Cristal-PER e Talleres-ARG.

Continua depois da publicidade





Já o Corinthians caiu no grupo E, que terá Boca Juniors , Deportivo Cali-COL e o Always Ready-BOL.

Os clubes foram divididos em quatro potes, definidos de acordo com o ranking da Conmebol. O Brasil tem oito representantes na fase de grupos da Libertadores: Palmeiras (pote 1), Flamengo (pote 1), Atlético-MG (pote 1), Athletico-PR (pote 1), Corinthians (pote 2), Red Bull Bragantino (pote 3), Fortaleza (pote 4) e América-MG (pote 4).





LEIA TAMBÉM: Londrina EC oficializa contratação de Gabriel Honório e Marcinho, destaques do São Joseense





Apenas o América-MG poderia ter caído em um grupo com outro time brasileiro por ter vindo da fase preliminar da Libertadores, e foi justamente o que aconteceu. O grupo D terá clássico mineiro entre o Coelho e o Atlético-MG. Independiente del Valle-EQU e Tolima-COL completam a chave.

Continua depois da publicidade





Campeão da Sul-Americana, o Athletico-PR está no grupo B com Libertad-PAR, Caracas-VEN e The Strongest-BOL. Já o Red Bull Bragantino caiu na chave C, que ainda tem Nacional-URU, Vélez Sarsfield-ARG e Estudiantes de la Plata-ARG.





O Fortaleza deve ter vida difícil no grupo F: River Plate-ARG, Colo-Colo-CHL e Alianza Lima-PER estão na mesma chave. Por fim, o grupo G é o único que não conta com brasileiros e terá clássico paraguaio: Peñarol-URU, Cerro Porteño-PAR. Colón-ARG e Olimpia-PAR.





A fase de grupos vai de 5 de abril e 26 de maio, e os dois clubes mais bem colocados de cada chave avançam às oitavas de final - o terceiro é transferido para a fase de oitavas da Copa Sul-Americana.

A final da Libertadores 2022 será realizada em 29 de outubro no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador.





Antes do sorteio da Libertadores, a Conmebol realizou o sorteio da Sul-Americana. A cerimônia ainda contou com um longo discurso do presidente da entidade, Alejandro Domínguez, o que irritou torcedores.

Veja os grupos da Libertadores 2022:





Grupo A:

Palmeiras

Emelec-EQU

Deportivo Táchira-VEN

Independiente Petrolero-BOL







Grupo B:

Athletico-PR

Libertad-PAR

Caracas-VEN

The Strongest-BOL







Grupo C:

Nacional-URU

Vélez Sarsfield-ARG

Red Bull Bragantino

Estudiantes de la Plata-ARG







Grupo D:

Atlético-MG

Independiente del Valle-EQU

Tolima-COL

América-MG







Grupo E:

Boca Juniors-ARG

Corinthians

Deportivo Cali-COL

Always Ready-BOL







Grupo F:

River Plate-ARG

Colo-Colo-CHL

Alianza Lima-PER

Fortaleza







Grupo G:

Peñarol-URU

Cerro Porteño-PAR

Colón-ARG

Olimpia-PAR







Grupo H:

Flamengo

Universidad Católica-CHL

Sporting Cristal-PER

Talleres-ARG