Palmeiras e Atlético-MG ficam no empate sem gols pelo Campeonato Brasileiro

Palmeiras e Atlético Mineiro ficaram no empate sem gols pelo Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo (5).

Com o resultado, o Verdão e o Galo estão em segundo e terceiro lugar no nacional, com 16 pontos em nove partidas - o time paulista leva vantagem no saldo de gols - oito a cinco.

O próximo jogo do Atlético-MG ocorre na quarta-feira (8), quando visita o Fluminense às 21h30.





O do Palmeiras é na quinta-feira (9), às 19h, quando recebe o Botafogo.