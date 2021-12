Palmeiras disputa Mundial de Clubes de 2021 em condições melhores

Pelo menos na teoria, o Palmeiras chega para o Mundial de Clubes da temporada de 2021 em melhores condições em relação à passada. No torneio disputado no Qatar, em fevereiro deste ano, o time ficou com a quarta posição, a pior já obtida por um sul-americano.



"A gente estava no limite físico e mental. Aquilo foi desumano", queixa-se Felipe Melo.



Por causa das restrições causadas pela pandemia da Covid-19, o Palmeiras decidiu a Libertadores passada contra o Santos em 30 de janeiro de 2021. Embarcou em seguida para Doha e fez a semifinal contra o Tigres (MEX), em 7 de fevereiro. Perdeu por 1 a 0.



"Problema não foi só o que aconteceu dentro de campo. Não tivemos tempo para nos adaptar ao fuso, não podia sair do hotel, sem conseguir dormir... Na segunda noite, eu consegui pegar no sono apenas às 5h da manhã e tomando remédio. Os mexicanos já estavam lá há uma semana", completa Melo.

Depois de derrotar o Flamengo por 2 a 1, no último sábado (27), o Palmeiras foi campeão da Libertadores pela segunda temporada consecutiva (terceiro título do torneio em sua história) e se classificou para voltar ao Mundial de Clubes.



O torneio vai ser realizado de 3 a 12 de fevereiro de 2022, nos Emirados Árabes. Em sorteio feito nesta segunda-feira (29), ficou determinado que os brasileiros vão fazer a semifinal contra o vencedor do confronto entre Monterrey (MEX) e Al Ahly (EGI). Os egípcios derrotaram o clube alviverde na disputa pelo terceiro lugar, no Qatar.



Com o fim de grande parte das restrições de combate à pandemia, apesar da ameaça da variante ômicron, o Palmeiras poderá viajar para o Oriente Médio em melhores condições físicas.



Ao contrário do que aconteceu no início de 2021, terá tempo para fazer pré-temporada e estará apto a viajar antes do campeonato. Assim, adaptaria-se com mais tranquilidade ao fuso horário de Dubai (sete horas à frente em relação a Brasília).



Há também a questão de reforços. A presidente eleita Leila Pereira pretende buscar novos jogadores no mercado. Isso para dar um fôlego inicial a sua administração e para satisfazer os desejos do técnico Abel Ferreira. Seria uma maneira de incentivá-lo a ficar no clube, questão que não está definida.



O treinador português tem reclamado com frequência do calendário do futebol brasileiro. Ele afirma que é impossível desenvolver o seu melhor trabalho tendo jogos de meio e de final de semana em sequência.



Os reforços poderão ser utilizados no Mundial em fevereiro, algo que não aconteceu na temporada passada. Breno Lopes, autor do gol do título da Libertadores sobre o Santos, não pôde ser inscrito para atuar contra Tigres e Al Ahly.



Se chegar à final contra o Chelsea, a equipe brasileira pode contar também com a preocupação do rival com uma competição vista como mais importante pelos europeus: a Champions League. As oitavas de final da competição começam em 15 de fevereiro, dois dias após o encerramento do Mundial. Mas a data na qual os ingleses, já classificados na fase de grupos, irão atuar, ainda não foi definida.



Para viajar aos Emirados Árabes, o Chelsea terá seus jogos contra Brighton e Arsenal, pela Premier League, adiados. O mesmo terá de acontecer com confronto pela quarta fase da Copa da Inglaterra, caso se classifique.



O Palmeiras terá de remarcar cinco rodadas do Campeonato Paulista: São Bernardo (30 de janeiro), Água Santa (2 de fevereiro), São Paulo (6 de fevereiro), Novorizontino (9 de fevereiro) e Corinthians (13 de fevereiro).