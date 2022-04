Palmeiras de Abel vence mais um clássico antes de dérbi com o Corinthians

Melhor campanha do Campeonato Paulista até aqui, o Palmeiras venceu o clássico com o Santos por 1 a 0, neste domingo (13), no Allianz Parque.

A vitória do time alviverde vem três dias depois de triunfo em outro clássico, contra o São Paulo, também por 1 a 0, no Morumbi, onde o Palmeiras não vencia a equipe tricolor havia 25 anos no Estadual.

O time comandado por Abel Ferreira lidera o grupo C com 26 pontos e chega embalado para o dérbi contra o Corinthians, na próxima quinta-feira (17), às 20h30, também no Allianz Parque. Os corintianos lideram o grupo A, com 20 pontos, e golearam a Ponte Preta por 5 a 0 no último duelo.





Neste domingo, o Palmeiras pressionou a saída de bola desde o começo da partida, dificultando a armação do meio de campo santista, responsabilidade de Ricardo Goulart.





O camisa 10 do Santos, marcado de perto pelos palmeirenses e substituído no segundo tempo, foi o autor das melhores chances da equipe alvinegra, na metade do primeiro tempo: duas cabeçadas na entrada da pequena área. Uma delas bateu na parte interna da trave, sem chances para Weverton, mas voltou nas mãos do goleiro.

Foi nos acréscimos do primeiro tempo que o Palmeiras chegou ao primeiro e único gol da partida. Na sobra de um escanteio afastado pelo goleiro João Paulo, o zagueiro Velázquez tentou afastar a bola erguendo o pé alto e acertando em cheio Kuscevic dentro da área. O santista recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Na cobrança, Raphael Veiga manteve a perfeição nas cobranças de pênalti pelo Palmeiras: são 19 gols em 19 cobranças desde que chegou ao time.





A pressão palmeirense do primeiro tempo só aumentou com um jogador a mais, principalmente pelos lados. Em ao menos cinco oportunidades o Santos contou com desvios ou foi salvo pelo goleiro João Paulo no segundo tempo.





Os santistas, por outro lado, com um a menos e sem seu principal armador do primeiro tempo, quase não finalizaram ao gol palmeirense e pouco exigiram do goleiro Weverton.





Com a vitória, o Palmeiras chegou a 26 pontos, e o Santos estancou em 10 pontos, com quatro jogos seguidos sem vencer e em terceiro lugar do grupo D.