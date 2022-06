Palmeiras bate Coritiba e garante liderança do Brasileiro

O Palmeiras venceu o Coritiba na noite de domingo (12) no estádio Couto Pereira e garantiu mais uma rodada na liderança do Campeonato Brasileiro com 22 pontos. O Coxa é o sétimo, com 15.

Os gols foram marcados por Dudu, aos 22 minutos de jogo, e Rony, aos 17 segundo tempo.

O próximo compromisso do time paranaense é na quarta-feira (15), quando viaja para enfrentar o Red Bull Bragantino às 19h. Na quinta-feira (16), o Verdão recebe o Atlético-GO às 18h.