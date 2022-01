Palmeiras anuncia a contratação do atacante Rafael Navarro, ex-Botafogo

O Palmeiras anunciou, na tarde desta quarta-feira (22), a contratação do atacante Rafael Navarro, 21, destaque do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro 2021. O jogador de 21 anos assinou contrato com o clube alviverde até o fim de 2026.



Navarro terminou a Série B como o atleta com mais participações em gols: foram 24 no total -com quinze gols e nove assistências.



Em nota publicada no site oficial do clube, Navarro disse que sentiu uma felicidade enorme ao receber a proposta do Palmeiras. "Estou muito grato a Deus, à minha família e ao Palmeiras por abrir as portas para mim. A minha temporada de 2021 foi maravilhosa, foi um ano mágico e agradeço também ao Botafogo por ter acreditado no meu trabalho. Quando recebi a proposta, foi uma felicidade enorme, afinal é o Maior Campeão do Brasil."



"Estou muito feliz e espero corresponder à altura", emendou Navarro, após ter feito um tour pelo centro de excelência da Academia de Futebol. "A estrutura é de outro mundo, maravilhosa, padrão de futebol europeu."

Natural de Cabo Frio (RJ), Navarro passou durante sua formação como atleta pelas categorias de base do Fluminense e do Atlético-GO, clube que deixou em 2019 ao ser contratado pelo Botafogo.