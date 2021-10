Nos pênaltis, Londrina leva o quinto título de campeão paranaense

O Londrina é campeão paranaense de 2021 e conquista o seu quinto título estadual da história. Após empatar por 1 a 1 com o FC Cascaval, na tarde desta quarta-feira (13), no estádio Olímpico Regional, o Tubarão fez 6 a 5 nos pênaltis e repetiu os feitos de 1962, 1981, 1992 e 2014.

O goleiro Dalton brilhou nas penalidades ao defender uma cobrança e ver outra batida ir na trave. Assim como foi em 2014 diante do Maringá, o LEC volta a ser campeão nos pênaltis.





O FC Cascavel abriu o placar aos 49 minutos do primeiro tempo. Cobrando falta da entrada da área, o zagueiro Willian acertou um belo chute no ângulo direito e fez a festa da torcida no estádio Olímpico.

O LEC buscou o empate aos 27 minutos da segunda etapa. Celsinho, que havia entrado aos 23, fez um passe para Salatiel dentro do área. O centroavante girou em cima da marcação, bateu de pé esquerdo e o goleiro Ricardo salvou. No rebote, Victor Daniel bem colocado empurrou para o fundo das redes. O atacante já havia marcado também na primeira partida.





Árbitro: Lucas Paulo Torezin







Estádio: Olímpico Regional





Gols: Willian, aos 49 minutos do primeiro tempo, Victor Daniel, aos 27 minutos do segundo tempo





Renda: Não divulgada Público Pagante: 2.774 (Total: 3.681)





FC Cascavel: Ricardo; Afonso, Lucas e Willian. Henrique, (Carlinhos) Willian Sotto (Douglas) (Rogério), Gama, Willian Simões, Robinho e João Pedro. Léo Itaperuna. Técnico: Tcheco







Londrina: Dalton; Luan Marchiori (Celsinho), Zé Pedro, Augusto e Felipe Vieira. Bidía (Jean Henrique), Matheus Bianqui e Marcelo Freitas (Toni Nang). Victor Daniel (Danilo) , Salatiel e Luiz Henrique (Juan Matos). Técnico: Márcio Fernandes Júnior