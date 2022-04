Messi não treina e vira dúvida para partida entre PSG e Mônaco, diz jornal

Lionel Messi não treinou com o elenco do Paris Saint-Germain na manhã de deste sábado (19) depois de se sentir mal. Com isso, o craque argentino se tornou dúvida para o confronto de neste domingo contra o Mônaco. Essas informações são do jornal francês Le Parisien.



A equipe francesa deve decidir ainda neste sábado se Messi viaja para o confronto do Campeonato Francês ou se será desfalque para Maurício Pochettino.

É importante mencionar que na última partida do PSG o argentino e Neymar foram muito vaiados por seus próprios torcedores. Isso porque a torcida estava muito insatisfeita com a eliminação na Liga dos Campeões pelo Real Madrid.



Além disso, o camisa 30 foi convocado ontem pela seleção argentina para integrar o elenco nas últimas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A Argentina já está classificada para o Mundial do Qatar.

Apesar da convocação, a temporada de Messi na Ligue 1 não está atendendo às expectativas geradas por sua contratação em agosto. Até o momento, ele somou dois gols e deu 10 assistências, números longe do que estava acostumado em seus últimos anos no Barcelona.