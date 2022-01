Oitavas da Champions terá PSG x Real após sorteio refeito

O segundo sorteio do mata-mata da Liga dos Campeões 2021/22, agora definitivo, foi realizado nesta segunda-feira (13), às 11h (de Brasília), na cidade de Nyon, na Suíça, sede da Uefa, e definiu os confrontos das dezesseis equipes que se classificaram para a fase das oitavas de final da principal competição europeia. Os confrontos de destaque são Paris Saint-Germain contra o Real Madrid e Atlético de Madri contra o Manchester United

O Atlético de Madri, que havia caído contra o Bayern de Munique, agora terá pela frente Cristiano Ronaldo e o Manchester United, que enfrentariam o PSG. Já o clube que conta com Neymar e Messi pega o Real, que jogaria contra o Benfica.

Uma curiosidade do segundo sorteio foi a repetição do duelo entre Chelsea e Lille.





As partidas de ida das oitavas serão disputadas nos dias 15, 16, 22 e 23 de fevereiro. A volta acontece em 8, 9, 15 e 16 de março. Os times que terminaram em segundo lugar de seus grupos jogam a primeira partida em casa, e os líderes decidem em casa.





O sorteio de hoje não definiu o caminho dos clubes até a decisão. Os duelos das quartas serão sorteados apenas após a conclusão das oitavas.

O primeiro sorteio, realizado na manhã desta segunda(13), e que tinha definido o confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo, foi cancelado. De acordo com a Uefa, O erro aconteceu no software que impede que determinados jogos sejam sorteados, como por exemplo um confronto entre dois times do mesmo país ou que jogaram o mesmo grupo na fase anterior.





A final da Liga dos Campeões 2021/22 está marcada para o dia 28 de maio do ano que vem, e acontecerá na Gazprom Arena, o estádio do Zenit, em São Petersburgo, na Rússia.