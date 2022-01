Mau desempenho no Brasileiro pode alterar ataque do São Paulo

O pior desempenho ofensivo da história do São Paulo na era de pontos corridos do Campeonato Brasileiro impactou as estratégias do clube no mercado da bola.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Os principais nomes especulados até o momento são justamente para o setor, enquanto alguns atletas criticados na atual temporada compõem a lista de negociáveis.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Dos que podem chegar, o principal nome é Douglas Costa. O atacante do Grêmio não permanecerá no clube gaúcho após o rebaixamento para a Série B. O São Paulo monitora a situação e aguarda um acordo com um investidor que aceitaria pagar boa parte dos salários que o jogador receberia no Morumbi.





A negociação, no entanto, não deve ser fácil. Douglas Costa tem outras duas propostas do exterior. Em grave crise financeira, com uma dívida beirando os R$ 700 milhões, o São Paulo não tem condições de fazer grandes investimentos.





Douglas se encaixa em uma deficiência detectada por Rogério Ceni no elenco são-paulino. O clube tem apenas Marquinhos como um jogador com características para jogar em velocidade pelos lados. Um dos destaques do Brasileiro, Rigoni é rápido, mas costuma mais jogar de dentro para fora do campo, em vez de partir para a jogada individual.

Continua depois da publicidade





A ausência de pontas impactava na maneira de Ceni montar a equipe. O treinador quase sempre escalou o time em um 4-4-2, afirmando que era a melhor formação para o que tinha à disposição.





Os outros dois nomes que o São Paulo foi atrás podem jogar abertos. Soteldo, atualmente no Toronto FC, da MLS, foi um dos destaques do Santos na campanha do vice-campeonato da Libertadores em 2020. Seu nome foi cogitado no Morumbi, mas ele dificilmente chegará caso o São Paulo precise fazer um investimento alto.





A terceira tentativa é por Wesley Moraes. Pertencente ao Aston Villa, ele está emprestado ao Club Brugge, da Bélgica, mas gostaria de voltar ao Brasil. O São Paulo enviou uma proposta de empréstimo sem custos para o clube inglês e tenta se acertar com os empresários do atacante.





Recentemente, o Inter entrou na disputa pela contratação. Apesar de ser centroavante, Wesley também pode jogar aberto, sendo mais uma opção para Rogério Ceni, que ligou para ele na última terça-feira (21).





A reformulação no São Paulo começou há alguns dias e já atingiu outros setores. Até o momento, o clube acertou as saídas de Bruno Alves e Orejuela para o Grêmio, além de não renovar os contratos de William e Martín Benítez -esse último estava emprestado pelo Independiente, da Argentina.





No ataque, Pablo é visto como um jogador que pode sair. Mesmo tendo sido o artilheiro da temporada com 13 gols, ele conviveu com críticas da torcida durante toda a temporada. Com a chega de Calleri, perdeu espaço no time e pode ser envolvido em alguma negociação. O São Paulo o colocou como opção para uma possível troca com o Inter por um jogador da equipe gaúcha que é mantido em sigilo -Patrick interessa, mas seria um negócio à parte.





Outro nome que perdeu espaço em 2021 foi Éder. Contratado depois de deixar a China no início do ano, ele chegou a ter status de titular com Hernán Crespo, mas ficou para trás na fila quando sofreu uma lesão muscular. O desejo dele, no entanto, é permanecer no clube para a próxima temporada.





Confira os desempenhos do São Paulo em Brasileirões de pontos corridos:





2003 - 81 gols a favor e 67 contra

2004 - 78 a favor e 43 contra

2005 - 77 a favor e 67 contra

2006 - 66 a favor e 32 contra

2007 - 55 a favor e 19 contra

2008 - 66 a favor e 36 contra

2009 - 57 a favor e 42 contra

2010 - 54 a favor e 54 contra

2011 - 57 a favor e 46 contra

2012 - 59 a favor e 37 contra

2013 - 39 a favor e 40 contra

2014 - 59 a favor e 40 contra

2015 - 53 a favor e 47 contra

2016 - 44 a favor e 36 contra

2017 - 48 a favor e 49 contra

2018 - 46 a favor e 34 contra

2019 - 39 a favor e 30 contra

2020 - 59 a favor e 41 contra

2021 - 31 a favor e 39 contra