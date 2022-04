Marta anuncia que sofreu lesão e precisará de cirurgia

A craque Marta usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (28) para anunciar que sofreu uma lesão na última partida pelo clube que defende, o Orlando Pride, no sábado (26). O jogo terminou com derrota do time da brasileira para o North Carolina Courage por 1 a 0.

A atacante e capitã do Orlando Pride informou apenas o afastamento dos campos, mas não deu detalhes sobre o tempo que precisará parar e nem sobre o procedimento cirúrgico.

