Maringá FC vence Operário nos pênaltis e está na final do Paranaense

O Maringá FC venceu o Operário nos pênaltis e se classificou para a final do Campeonato Paranaense 2022 na noite deste domingo (27). Após a igualdade no primeiro jogo, o goleiro Dheimison brilhou no estádio Willie Davids, em Maringá (Noroeste), para garantir um novo empate no tempo normal e dar a vitória ao Dogão nas penalidades.

Nos 90 minutos, as melhores chances foram do Operário. O homem do jogo, Dheimison, fez várias defesas importantes em finalizações de Marcelo, Thomaz e Paulo Sérgio. No segundo tempo, o camisa 10 do time visitante, Reina, ainda acertou um chute na trave. O Maringá respondeu com tentativas de Mirandinha e Felipe Saraiva, mas também não conseguiu alterar o placar.

Com dois empates - 1x1 no primeiro jogo, em Ponta Grossa (Campos Gerais) e 0x0 em Maringá - a decisão foi para os pênaltis. Felipe Saraiva, Robertinho, Anderson Ceará e Brito marcaram para o time maringaense. Paulo Sérgio, Thomaz e Rafael Chorão também converteram para o Operário, mas o quarto cobrador do Fantasma, Fernando Neto, parou no goleiro Dheimison. O zagueiro Ronald converteu o último pênalti e classificou o Dogão para a final do Paranaense.





A final de 2022 será a segunda decisão estadual da história do Maringá FC. Fundado em 2010, o clube foi vice-campeão paranaense em 2014, perdendo para o Londrina. Dessa vez, o adversário na final será o Coritiba, que eliminou o rival Athletico, também neste domingo (27).





A primeira partida da decisão está marcada para quarta-feira (30), às 20h, no estádio Willie Davids. O jogo decisivo, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, é no domingo (3), às 16h.

