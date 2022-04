Maringá FC inicia disputa da semifinal contra o Operário nesta quinta

Operário e Maringá FC se enfrentam nesta quinta-feira (24), em Ponta Grossa (Campos Gerais), pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Paranaense 2022. O jogo está marcado para as 20h, no estádio Germano Krüger.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Líder da classificação geral na primeira fase, o Operário chegou à semifinal após virar o confronto contra o São-Joseense nas quartas. Derrotado no primeiro jogo por 2x1, o Fantasma venceu a partida de volta por 2x0 e garantiu a vaga. Agora, a equipe de Ponta Grossa tenta avançar à final em busca de seu segundo título do estadual - foi campeão em 2015. A partida marca ainda a estreia do técnico Claudinei Oliveira, contratado nesta semana para substituir Ricardo Catalá, que deixou o Operário rumo ao Mirassol-SP.

Continua depois da publicidade





Já o Maringá chega ao duelo com moral após atropelar o FC Cascavel na fase anterior. Foram duas vitórias, por 1x0 fora e por 5x0 em casa, que não só garantiram o Dogão nas semis como fizeram a equipe ultrapassar o Operário na classificação geral. Por isso, a equipe do técnico Jorge Castilho tem a vantagem de fazer o jogo da volta dentro de casa, no estádio Willie Davids, no domingo (27), às 18h. O clube maringaense busca seu primeiro título paranaense.





Em caso de igualdade ao final dos dois jogos, a decisão vai para os pênaltis. A partida desta quinta-feira será transmitida ao vivo pelos serviços de streaming NSports e Futebol Paranaense TV.

O vencedor do confronto enfrenta o ganhador do duelo entre Coritiba e Athletico. O Coxa saiu na frente nesta quarta-feira (23), ao vencer a primeira partida por 2x1.

Continua depois da publicidade





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.