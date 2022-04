Maringá FC empata com Operário pela semifinal do Paranaense

O Maringá FC empatou fora de casa com o Operário, no primeiro jogo da semifinal da Campeonato Paranaense 2022. Jogando no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (Campos Gerais), o Dogão saiu na frente com gol de Ronald, mas sofreu o empate com Rodrigo Pimpão. O placar de 1x1 deixa a disputa aberta para o jogo da volta, no estádio Willie Davids, em Maringá (Noroeste), no próximo domingo (27), às 18h.

Com o gramado encharcado pela chuva em Ponta Grossa, as duas equipes tiveram dificuldade para jogar com a bola no chão. Aos 14 do primeiro tempo, o Operário chegou a marcar com Reina, mas o gol foi anulado por impedimento de Thomaz. O Fantasma seguiu melhor e levou perigo em chutes de longa distância, que não conseguiram vencer o goleiro Dheimison.

No segundo tempo, a resposta do Maringá FC foi certeira. Aos 16 minutos, após cobrança de falta, o zagueiro Ronald desviou de peito e abriu o placar a favor dos visitantes. O Operário não sentiu o golpe e reagiu rápido: sete minutos depois, Rafael Chorão cruzou da direita, Schumacher desviou e Rodrigo Pimpão emendou um voleio para fazer um golaço e empatar o jogo.





A partir daí, o jogo ficou mais aberto e o Maringá conseguiu boas oportunidades em contra-ataques. O goleiro Thiago Braga, do Operário, fez defesas importantes em chutes de Alemão e Mirandinha e impediu a derrota na estreia do técnico Claudinei Oliveira.





Já nos acréscimos, o volante João Denoni, do Dogão, ainda seria expulso: pendurado, ele tocou com a mão na bola em lance no meio-campo e recebeu o segundo cartão amarelo. Com isso, ele será desfalque do Maringá para a partida de volta.

No segundo jogo, a matemática é simples: quem vencer avança à decisão e, em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis. O outro finalista sai do clássico entre Coritiba e Athletico. O Coxa venceu o primeiro jogo, fora de casa, por 2x1.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.