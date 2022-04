Lucas Paquetá se veste de Homem Aranha e pula muro para surpreender o filho

Lucas Paquetá, 24, viveu um dia de super-herói. Não por causa de algum gol que salvou seu time, de um drible que deixou os adversários comendo poeira ou de passe espetacular feito dentro de campo, mas fora dele. O jogador do Lyon e da seleção brasileira fez sucesso nas redes sociais ao se fantasiar de Homem Aranha.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Em vídeo publicado por ele e pela mulher, Duda Fournier, ele aparece vestido como o herói da Marvel para impressionar o filho Benício, de 1 ano. Só que a brincadeira foi bem elaborada, o jogador pula o muro e passa pelo telhado da casa até pular na frente da criança.

Continua depois da publicidade





O sorriso do menino ao ver o personagem, de quem parece ser muito fã, é contagiante. Ele corre para abraçar o herói, sem saber que se trata do pai.





"Depois de duas idas a Disney sem conseguir encontrar o Homem Aranha, hoje ele apareceu aqui em casa", comentou Duda. "E esse encontro não podia ter sido mais especial. Esse papai Homem Aranha é demais mesmo."





O jogador, que também é pai de Filippo, disse que estava muito feliz com a reação do filho. "Mano, hoje foi um dois dias mais incríveis que vivi", contou. A felicidade do Benício vendo o 'Homem Aranha' foi algo que eu nunca vou esquecer! Eu faço qualquer coisa para ver ele e o Filippo feliz! E hoje foi um dia mágico."

Continua depois da publicidade