Londrina ‘passa’ no último teste antes da estreia na Série B

Em preparação para o início da Série B do Brasileiro, o Londrina venceu o Apucarana Sports por 2 a 0 em jogo-treino realizado no fim de semana, no Centro de Treinamentos da SM Sports. A atividade teve dois tempos de 35 minutos e os gols foram marcados pelo recém-contratado Gabriel Santos e o experiente Thiago Ribeiro, este último de pênalti.

O centroavante Gabriel Santos já havia sido destaque em outro teste do LEC, que no final de março fez 4 a 0 em cima do PSTC em jogo-treino. O jogador estava no Ceará, onde teve passagem discreta depois de uma boa temporada de 2021 na Caldense-MG. No primeiro jogo-treino após a eliminação no Paranaense, o Tubarão levou a melhor sobre o sub-19 alviceleste por 1 a 0.

O Londrina estreia na segunda divisão nacional no domingo (10), às 11h, no estádio do Café. O primeiro adversário será o Náutico, que no sábado (2) conseguiu chegar na final do Campeonato Pernambucano ao despachar o Santa Cruz nos pênaltis em um jogo de baixíssimo nível técnico. O placar nas penalidades foi de 4 a 3 a favor do Timbu.





