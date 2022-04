Londrina mira destaques do Maringá para a Série B

O Londrina tem interesse em dois jogadores do Maringá para a disputa da Série B. Destaques do time da Cidade Canção na campanha de vice-campeão paranaense, o zagueiro Gustavo Vilar e o atacante Mirandinha estão no radar do Tubarão.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O LEC tem conversas adiantadas com os atletas e a negociação deve ser fechada ainda esta semana. Mirandinha, 22 anos, chegou ao Maringá em 2020 e no ano passado foi emprestado ao Figueirense. Após o término do Estadual, renovou seu vínculo com o Dogão até o fim de 2025. O jogador é filho do ex-atacante Mirandinha, que jogou no LEC no início dos anos 2000.



Continua depois da publicidade





Já Gustavo Vilar, 21 anos, está no Maringá há três anos e participou de 16 jogos da equipe no Campeonato Paranaense. A boa campanha do Maringá no Estadual tem chamado a atenção de outros clubes em relação aos jogadores destaques. A saída de atletas é até um desejo do clube, que não tem mais calendário nesta temporada.







Continue lendo na Folha de Londrina.