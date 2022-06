Londrina EC vai testar ascensão no primeiro grande desafio no Café

Vivendo seu melhor momento na Série B, o Londrina terá o teste mais difícil até aqui no estádio do Café no confronto com o Vasco, sábado (18), às 16h. De um lado, o Tubarão, que ainda não perdeu em casa, e do outro o time carioca, único invicto do Brasileiro após 12 rodadas.

Dos adversários mais tradicionais, o Cruzmaltino será o primeiro a jogar no Café nesta temporada. Cruzeiro e Grêmio serão rivais em casa no segundo turno. No ano passado, o LEC venceu o Vasco duas vezes, sendo a segunda na última rodada, por 3 a 0, evitando o rebaixamento para a Série C.





O Londrina não perde há três jogos - duas vitórias e um empate - e atravessa a sua melhor fase na competição. Com a vitória em Campinas diante da Ponte Preta, o Tubarão acabou com outro jejum e venceu pela primeira vez fora de casa. Já no estádio do Café, o Alviceleste ainda não perdeu e acumula três vitórias e três empates, com aproveitamento de 66%. O LEC ocupa a 10ª posição, com 15 pontos em 11 jogos. Está a três pontos do G4 e três acima da zona do rebaixamento, com a um jogo a menos.





O Vasco vem a Londrina embalado após vencer o líder Cruzeiro por 1 a 0, no Maracanã, e se garantir no G4 da Série B. O time carioca é o terceiro colocado, com 24 pontos, quatro a menos que a equipe mineira. Em 12 partidas, o Vasco tem seis vitórias e seis empates e um aproveitamento de 66%. Como visitante, foram uma vitória e quatro empates.

O Vasco anunciou na segunda-feira (13) a contratação do técnico Maurício Souza, que chega para substituir Zé Ricardo e vai estrear no estádio do Café. Souza foi durante muito tempo técnico do sub-20 do Flamengo e estava como auxiliar no Athletico. Sem Zé Ricardo, o time foi dirigido pelo auxiliar Emílio Faro nas duas últimas partidas.





Leia mais na Folha de Londrina.