Londrina EC terá cinco jogos em 19 dias no início da Série B

O início da Série B já vai impor ao Londrina uma maratona nas primeiras rodadas. Serão cinco partidas em um intervalo de 19 dias. A CBF detalhou e confirmou os horários e datas das seis rodadas iniciais do Brasileiro. A estreia do Tubarão está agendada para o dia 10 de abril, um domingo, às 11h, no estádio do Café. O adversário será o Náutico.

Dos dias 10 a 29 serão cinco jogos, com três partidas em casa e duas como visitante. O pequeno intervalo entre um duelo e outro é uma realidade para todos os participantes já acostumados com o apertado calendário do futebol brasileiro. Em 2022, o descanso será ainda menor, já que as competições terminarão mais cedo, em razão da Copa do Mundo do Qatar, que vai começar no dia 21 de novembro.



Por isso, o técnico Adilson Batista tem aproveitado cada sessão de treino para ajustar a equipe, consciente de que após o início da Série B os períodos de treinamento serão escassos. Da eliminação para o Athletico nas quartas de final do Paranaense até a estreia no Brasileiro serão três semanas completas de preparação para o treinador.







Além do jogo contra o Náutico, o Alviceleste vai encarar o Criciúma, na segunda rodada, no dia 14, às 20h, no estádio Heriberto Hülse, volta ao Café para enfrentar o Novorizontino, no dia 21, às 21h30, vai até o Mineirão para duelar com o Cruzeiro, no dia 26, às 21h30, recebe o Vila Nova, no dia 29, às 19h, e enfrenta o Bahia, no dia 3 de maio, às 19h, na Fonte Nova.







