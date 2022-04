Londrina EC quer repetir façanha de 2021 na Arena

O último jogo do Londrina na Arena da Baixada ainda está na memória do torcedor alviceleste. No ano passado, o Tubarão derrotou o Athletico no seu estádio e quebrou um jejum de 26 anos sem ganhar do rival em Curitiba. No domingo (20), não precisa de tanto. Um simples empate garante o Alviceleste na semifinal do Campeonato Paranaense. A diferença agora é que para tentar reverter a vantagem londrinense, o rubro-negro vai escalar a sua equipe principal, diferente do time aspirante que atuou em 2021 e também no Café.



Pela 10ª rodada da primeira fase do Estadual de 2021, no dia 12 de maio, o LEC derrotou o rubro-negro por 2 a 1, com gols de Luiz Henrique e Adenílson, e carimbou a sua classificação para as quartas de final. Foi a primeira vitória do Londrina no novo estádio atleticano, inaugurado em 1999. A última vitória do Tubarão em cima do Athletico em Curitiba havia sido em 1994.

O torcedor alviceleste espera que o final feliz se repita novamente no domingo. Como ganhou a primeira partida no estádio do Café, o LEC tem a vantagem do empate. O Athletico precisa ganhar por dois gols de diferença para avançar direto. Vitória por um gol leva a disputa para os pênaltis.





