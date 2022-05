Londrina EC perde para o Cruzeiro no Mineirão e cai para 11º colocação na Série B

No dia do goleiro, um erro infantil de Matheus Nogueira decretou a derrota do Londrina por 1 a 0 para o Cruzeiro, na noite de terça-feira (26), no Mineirão, pela quarta rodada da Série B. Foi o segundo revés do alviceleste, que segue sem jamais ter vencido o rival em Belo Horizonte e cai para o 11º lugar na classificação, com quatro pontos. O time mineiro sobe para os sete e dorme no G4.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Adilson Batista mudou o time novamente e escalou a sexta formação diferente na sua sexta partida à frente do Tubarão. As novidades foram o goleiro Matheus Nogueira, o volante Jean Henrique e o atacante Douglas Coutinho, titular pela primeira vez na Série B.

Continua depois da publicidade





O primeiro tempo foi sonolento e com raras chegadas ofensivas. O Londrina começou muito atrás e cometeu vários erros na saída de bola com a pressão alta do Cruzeiro. No entanto, o time mineiro mostrou pouca inspiração ofensiva e arriscou apenas em cruzamentos e chutes de longa distância. A melhor chance do LEC foi em uma falta cobrada por Caprini que o goleiro Rafael Cabral colocou para escanteio.





A segunda etapa foi bem mais movimentada. Aos seis minutos, Daniel Júnior acertou o travessão alviceleste. O LEC respondeu e aos 12 minutos chegou a marcar com Douglas Coutinho, mas o gol foi anulado pelo VAR, já que Jhonny Lucas, que fez o cruzamento, estava impedido.





Aos 20, a falha de Matheus Nogueira decidiu o jogo. LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA FOLHA.