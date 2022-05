Londrina EC perde para o Criciúma em jogo válido pela segunda rodada da Série B

O Londrina não repetiu o desempenho da estreia e perdeu para o Criciúma por 1 a 0, na noite de quinta (14), no estádio Heriberto Hülse, em jogo válido pela segunda rodada da Série B. O Tubarão conhece a sua primeira derrota na competição e segue com três pontos. A equipe catarinense fez o seu primeiro jogo no Nacional e começou bem a sua caminhada.

O LEC até teve mais volume de jogo, especialmente no segundo tempo, mas faltou capacidade para finalizar bem e escapar da derrota em Santa Catarina. O Alviceleste volta a campo na quinta-feira (21) para enfrentar o Novorizontino, no estádio do Café.

O Londrina começou bem o jogo, mas aos poucos o Criciúma foi tomando conta da partida e quando já era melhor, abriu o placar. Jogada construída pelo zagueiro Zé Marcos, que achou um belo passe dentro da área para Marquinhos Gabriel. O experiente meia girou em cima de Augusto e acertou um forte chute no ângulo do goleiro Victor Souza.





O Tubarão teve dificuldades para reagir na partida e só pressionou nos minutos finais com escanteios seguidos, mas sem conseguir concluir. O Tigre seguiu melhor e teve mais duas chances para ampliar. Em uma delas, Rafael Bilu chegou até a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento.





