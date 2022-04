Londrina EC oficializa contratação de Gabriel Honório e Marcinho, destaques do São Joseense

A diretoria do Londrina EC oficializou, na tarde desta sexta-feira (25), mais dois nomes para o elenco principal do clube. A dupla Gabriel Honório e Marcinho, destaque do Campeonato Paranaense pelo Independente São Joseense, chega ao Tubarão para a disputa da Série B. Os atletas passaram por exames médicos e já treinam com o restante do grupo.



O meia-atacante Gabriel Honório, que disputou 12 jogos no estadual, acumula passagens por Luverdense-MT, Criciúma, Sampaio Corrêa e Rio Branco-PR, clube que o revelou para o futebol. Em sua chegada, Honório destacou a oportunidade de vestir a camisa do Londrina e falou do nível técnico da segunda divisão do nacional.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





LEIA TAMBÉM: Batista lançará reforços em dois jogos-treinos antes da Série B

Continua depois da publicidade





“A gente sabe o nível da Série B, sabe que é muito alto, mas confiamos no trabalho. Chego para agregar à equipe, aprender com o professor, aprender com o time e buscar uma grande campanha”, disse Gabriel.



Já o volante Marcinho, 22, também vestiu a camisa do São Joseense no estadual. O atleta passou pelas categorias de base do Flamengo e do Botafogo antes de chegar ao Avaí, clube que o profissionalizou.







“Estou muito feliz em estar chegando a um grande clube, um time de tradição, e espero poder ajudar meus companheiros, dando o nosso máximo pra conseguir uma grande campanha na Série B”, falou Marcinho, que comentou também sobre as suas características de jogo.





“Me coloco como um atleta de muita qualidade no passe, na construção e também consigo ajudar bastante na marcação, sendo um jogador de intensidade que procura sempre dar meu máximo dentro de campo pra poder ajudar a equipe”, finalizou.