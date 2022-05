Londrina EC empata com o Vila Nova no Estádio do Café

O Londrina lutou até o fim e evitou a derrota para o Vila Nova nos acréscimos no confronto na noite de sexta-feira (29), no estádio do Café, pela quinta rodada da Série B. Depois de sair na frente do placar, o LEC teve o lateral Watson expulso, tomou a virada e buscou o empate por 2 a 2 aos 48 minutos do segundo tempo com o capitão João Paulo.





O LEC chega a quatro jogos sem vencer e tem cinco pontos na classificação. O Vila segue sem vitórias e na zona do rebaixamento. O Tubarão volta a campo na terça-feira (3) para enfrentar o líder Bahia, na Fonte Nova, em Salvador.

O Londrina começou com tudo e explorando o lado direito do ataque, onde jogou o volante Moacir improvisado na lateral do Vila. Foram três tentativas seguidas com Caprini e Samuel Santos. Após novo cruzamento do lateral, o centroavante Gabriel Santos cabeceou no canto esquerdo para abrir o placar aos dois minutos.

O jogo continuou quente e o Vila Nova teve três chances seguidas para empatar e igualou o placar aos oito minutos com o zagueiro Rafael Donato, mas o gol foi anulado pelo VAR, em razão do impedimento do lateral Moacir, que fez o cruzamento.





