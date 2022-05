Londrina EC é goleado pelo Bahia pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

O Londrina foi atropelado pelo Bahia na noite de terça-feira e caiu por 4 a 0, na Fonte Nova, pela sexta rodada da Série B. O Tubarão foi presa fácil para o Tricolor, que volta à liderança do Brasileiro, com 13 pontos, e repetiu o placar da última vez que encontrou o LEC em Salvador, pela Copa do Brasil, em 2019.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O Alviceleste esteve irreconhecível desde o início e conheceu a sua terceira derrota na Série B, acumulando agora cinco jogos sem vencer. Como consequência, o time despencou na tabela e ocupa a 15ª posição, com cinco pontos. Como a rodada terá ainda outras nove partidas, o LEC pode terminar na zona do rebaixamento. O Tubarão terá 11 dias para juntar os cacos até o confronto com o Brusque, no dia 14, no estádio do Café.

Continua depois da publicidade





Adilson Batista escalou o time com três mudanças e optou por ser ousado ao colocar em campo quatro atacantes: Caprini, Douglas Coutinho, Mirandinha e Gabriel Santos. No entanto, o ataque nem teve tempo para jogar, já que a defesa falhou demais e todo o planejamento foi por água abaixo em pouco tempo. Foi um passeio do Bahia na primeira etapa.





O Tricolor começou pressionando e abriu o placar logo aos quatro minutos. O volante Mandaca vacilou na saída de bola, perdeu para Rezende, que achou Davó e o centroavante emprestado pelo Corinthians serviu a Rildo. O atacante invadiu a área, driblou o goleiro Matheus Nogueira e abriu o placar. O auxiliar marcou impedimento, mas o VAR confirmou o gol do Tricolor.





LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA FOLHA.