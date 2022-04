Londrina EC anuncia Mirandinha, ex-Maringá, como reforço para a Série B

O Londrina EC oficializou, nesta terça-feira (12), mais um reforço para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Mirandinha vai defender o alviceleste por empréstimo do Maringá Futebol Clube.

Filho de Edgar Santos de Carvalho, Mirandinha herdou o apelido do pai, que vestiu as cores do LEC em 2007 e foi jogador profissional até 2013, quando atuou pelo Oeste-SP, mesmo clube que o filho defendeu no início da carreira. Destaque do último campeonato paranaense, anotando três gols, o jogador agradeceu a oportunidade de atuar no Tubarão.



“É uma sensação muito boa poder vestir a mesma camisa que meu pai usou há alguns anos. Espero honrar essa camisa, conquistar todos os objetivos do clube e dar muitas alegrias para a torcida”, disse Mirandinha.



Com 22 anos de idade, o atacante defendeu também as cores do Nacional de Rolandia e do Figueirense, pelo qual disputou a sua primeira Série B.



“Fico feliz pela oportunidade, a Série B é uma grande competição, uma grande vitrine e eu espero fazer um grande campeonato, junto do grupo, para podermos alcançar nossos objetivos", destacou o jogador.