Londrina EC anuncia lateral-esquerdo Dudu, novo reforço para a Série B

O Londrina Esporte Clube anunciou, nesta terça-feira (5), data do anivesário do clube, um novo reforço para a disputa da Série B. Trata-se do lateral-esquerdo Dudu, de 19 anos, que chega por empréstimo do Juventude-RS.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Formado nas categorias de base da equipe de Caxias do Sul-RS, o atleta disputou três jogos do Campeonato Gaúcho deste ano. Dudu também jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e é tratado como uma promessa da equipe alviverde.

Continua depois da publicidade





No Juventude, o lateral connheceu alguns jogadores que hoje defendem o Londrina: Augusto, Eltinho, João Paulo e Samuel Santos. “São grandes profissionais! Já vinha aprendendo muito lá no próprio Juventude. É muito bom chegar aqui e já ter esse contato, já ter essas pessoas que trabalharam comigo, me dá um suporte ainda maior para que eu possa me adaptar o mais rápido possível ao clube”, afirmou Dudu à assessoria de imprensa do LEC.





Dudu é o sexto reforço anunciado pelo Tubarão para o Campeonato Brasileiro da Série B. Antes dele, o Londrina já tinha oficializado a contratação do zagueiro Denílson, dos volantes Luis Mandaca e Marcinho, do meia Gabriel Honório e do atacante Gabriel Santos.