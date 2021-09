Londrina vence o Vitória e sai da zona de rebaixamento

No dia em que pode voltar ao estádio do :Café, o torcedor ganhou um presente do Londrina. O Tubarão venceu o Vitória por 1 a 0 neste sábado (25) e saiu da zona do rebaixamento da série B depois de cinco rodadas.

O gol da vitória foi marcado pelo atacante Marcelinho aos dois minutos do primeiro tempo.





Com o triunfo, o LEC ultrapassou o próprio time baiano e também o Brusque na classificação e subiu para o 16º lugar, agora com 27 pontos. O Tubarão volta a campo na terça-feira (28) para enfrentar o Avaí, em Florianópolis, às 16h, pela 27ª rodada.





O técnico Márcio Fernandes fez apenas uma alteração na equipe em relação ao jogo com o Náutico. Danilo substituiu o lesionado Pedro Cacho. E foi o meia que iniciou a jogada do Alviceleste no primeiro lance de perigo da partida.





