Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, é convocado por Tite para jogar amistosos contra Japão e Coreia do Sul

O jogador Léo Ortiz, zagueiro do Red Bull Bragantino, foi convocado, nesta terça-feira (17), pelo treinador Tite para os próximos dois amistosos da Seleção Brasileira, que acontecem nos dias 2 e 6 de junho contra a Coreia do Sul, em Seul, e depois Japão, em Tóquio.



A lista original contava com quatro zagueiros: Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão e Gabriel Magalhães. O primeiro treino da Seleção Brasileira será no dia 27 de maio, em Seul. O time ficará reunido por 11 dias na penúltima data FIFA antes da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022, em novembro. Depois deste período, os próximos compromissos da equipe comandada por Tite serão em setembro.