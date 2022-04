Após injúria racial, Londrina EC vai representar contra o Athletico

O Londrina vai representar contra o Athletico e pedir punição ao rubro-negro no TJD-PR (Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná) pelo caso de injúria racial praticado por um torcedor contra o lateral Samuel Santos, no jogo de domingo (20), pelas quartas de final do Campeonato Paranaense, na Arena da Baixada.



O crime aconteceu aos 30 minutos do segundo tempo, quando o jogador do LEC foi cobrar um lateral e acabou sendo xingado pelo torcedor de "seu preto, Vera Verão". O ocorrido foi relatado na súmula pelo árbitro Rodolpho Toski Marques.



"Vamos ingressar com uma notícia de infração no TJD requerendo que o Athletico seja punido pela prática da sua torcida, já que o código de justiça desportiva prevê que a responsabilidade é objetiva nestes casos. Quando há algum distúrbio ou infração da torcida, o clube é punido e acaba pagando pelas atitudes de seus torcedores", explicou o advogado do LEC, Eduardo de Vargas Neto.







O autor da agressão foi identificado e encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de injúria racial. Na noite de domingo, o delegado responsável pelo caso arbitrou uma fiança de R$ 500 e o acusado foi liberado após realizar o pagamento.







"O jogador representará em face do agressor para que ele seja punido nos rigores da lei. O caso de injúria racial até pode ser alterado para o crime de racismo, que é uma situação mais complicada e com punição mais severa", frisou o advogado do LEC.







Continue lendo na Folha de Londrina.