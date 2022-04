LEC perde nos pênaltis e acaba eliminado do Campeonato Paranaense

O Londrina tinha tudo para fazer história na Arena da Baixada – um ano depois de quebrar um tabu de 27 anos no estádio -, mas sentiu a pressão na hora decisiva e caiu nas quartas de final do Campeonato Paranaense, na tarde deste domingo (20). Ao longo dos 90 minutos, o LEC conseguiu mostrar força defensiva, mas acabou levando dois gols do Athletico. Quando os torcedores do Furacão achavam que o passaporte para a semifinal estava garantido, o Tubarão descontou com Augusto, no segundo tempo, levando o jogo para as penalidades máximas. O primeiro duelo, no Café, havia sido 1 a 0 para o Londrina.

Foi nos pênaltis que o LEC perdeu a vaga. Nas cobranças, o Athletico converteu as quatro batidas que teve direito, enquanto que Luan Marchiori e Salatiel, para o LEC, chutaram mal, ficando 4 a 2. O Furacão terá pela frente o Coritiba na semi do Estadual. O confronto de ida será na quarta-feira (23). Já o Londrina vai aguardar até nove de abril, quando estreia na Série B do Brasileiro, única competição que sobrou na temporada.

