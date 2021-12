LEC negocia renovação com artilheiro; volante deixa o elenco

O Londrina segue bastante agitado nos bastidores e no planejamento para 2022. Enquanto os jogadores estão em férias, a diretoria trabalha para montar um elenco forte para a próxima temporada.



Uma das prioridades do clube é a renovação do contrato do centroavante Zeca. Apesar da forte valorização do jogador e das sondagens de outros clubes, o LEC avançou na negociação com os representantes do atleta e está perto de confirmar a permanência do atacante para o próximo ano.

Zeca foi a última contratação do Alviceleste para a Série B e terminou como artilheiro do Brasileiro, com cinco gols em 10 jogos. Contratado vindo do Oeste, o vínculo do centroavante com o Londrina se encerra neste mês de dezembro.





