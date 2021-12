Justiça determina novas eleições para a CBF

A Justiça do Rio de Janeiro restabeleceu, nessa terça-feira (30), os efeitos da decisão judicial que determinou a realização de novas eleições para a CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Por dois votos a um, a 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça decidiuv favoravelmente ao recurso de agravo interno interposto pelo MPRJ (Ministério Público do Rio Janeiro). A ação civil pública, ajuizada pelo MPRJ em 2017, demonstrou que a entidade desrespeitou a Lei 9.615 (Lei Pelé), ao promover assembleia para reforma estatutária, no dia 23 de março de 2017, sem respeitar a convocação obrigatória dos representantes dos clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro de Futebol.

Efetivamente, tornam-se nulas as alterações que modificaram as regras eleitorais da entidade. Com isso, segundo a Justiça, uma nova assembleia deverá ocorrer, em um prazo de 30 dias, para a discussão desses assuntos. Além das 27 federações, terão de ser convocados os clubes integrantes do Colégio Eleitoral: os da primeira divisão, na forma do Artigo 22, Parágrafo 4º, I e II, do Estatuto de 2015, que estava em vigor à época - a inclusão dos de segunda divisão se deu justamente por causa da modificação eleitoral ocorrida em março de 2017.

