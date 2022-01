Jornal diz que Reinier, ex-Flamengo, é batata quente na mão do Real Madrid

O meia Reinier foi contrato pelo Real Madrid em 2020 por 30 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões na cotação da época), junto ao Flamengo. A ideia do time merengue era fazer com que ele subisse ao elenco principal de forma gradual e conseguisse jogar emprestado pelo time merengue.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Após passar pelo Real Madrid Castilla, time B do clube espanhol, ele foi emprestado para o Borussia Dormtund em agosto do ano passado para ter mais oportunidades de jogar.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





No entanto, o ex-Rubro-negro não consegue jogar com regularidade e tem número muito ruins pelo Borussia: em uma temporada e meia foram 30 jogos, um gol e uma assistência.





De acordo com o jornal espanhol 'Mundo Deportivo', o jovem de 19 anos é uma batata quente na mão do Real Madrid. Reinier quer romper seu contrato de empréstimo com o Borussia Dortmund, e aguarda o time alemão tomar uma decisão sobre o seu futuro.





O posicionamento do Real é esperar a decisão do Borussia, já que os clubes tem uma relação muito boa e isso não faria com que os alemães se sentissem pressionados. O pai do atleta deu declarações reclamando da falta de chances de seu filho na Alemanha.

Continua depois da publicidade





A publicação do diário de notícias ainda ressalta que se Reinier retornar ao Real Madrid, o time merengue tem a missão de escolher o destino ideal para o brasileiro, onde ele possa retomar sua progressão em um time do Campeonato Espanhol sendo protagonista e tendo muitos minutos.