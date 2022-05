Jorge, lateral do Palmeiras, é cercado e tem carro apedrejado por dois homens

O jogador do Palmeiras Jorge foi vítima de um atentado enquanto chegava ao CT do clube, na manhã desta terça-feira em São Paulo (SP). Segundo informou o time, o lateral-esquerdo foi cercado por dois homens que o ameaçaram e jogaram pedras em direção ao carro que ele dirigia.



Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Mesmo não ocorrendo ferimentos, o Palmeiras tratou de repudiar o caso nas redes sociais, através de nota oficial.



Continua depois da publicidade





"A Sociedade Esportiva Palmeiras repudia veementemente este ataque covarde contra o nosso atleta e tomará todas as providências jurídicas e criminais para que os infratores sejam identificados e punidos com o rigor da lei. Sabemos que este ato não representa a torcida palmeirense. É inadmissível, contudo, que casos de agressão tenham se tornado rotina no futebol brasileiro nos últimos tempos.", declarou o clube.





O time alviverde vem recebendo críticas da torcida por seu desempenho no Campeonato Brasileiro. Após seis rodadas, o clube anota três empates, uma derrota e apenas uma vitória, posicionando-se na 9ª colocação na tabela.