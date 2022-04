John Textor pede "sinceras desculpas" ao Londrina EC por "frase fora de mão"

O investidor norte-americano John Textor, proprietário do Botafogo, usou seu site oficial nesta segunda à noite (21) para pedir “sinceras desculpas” ao Londrina pela fala “frase fora de mão” que utilizou ao mencionar o clube em uma entrevista concedida à CNN no final de semana.



Dono de 90% das ações da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Botafogo, Textor havia dito à emissora quando questionado se estava no clube carioca para ganhar títulos ou ganhar dinheiro: "Se eu não quisesse ganhar campeonato e consequentemente dinheiro eu teria comprado o Londrina".

Por conta da grande repercussão da frase do americano nas redes sociais e entre a torcida alviceleste, o Londrina resolveu se pronunciar nesta segunda à tarde, por meio de nota oficial assinada pelo presidente Felipe Prochet, considerando as falas de Textor infelizes.





O dono do Botafogo então emitiu um pedido de desculpas em seu site oficial em que elogia a estrutura do Londrina e afirma acreditar que o clube "esteja posicionado para colaborar com programas de base nos Estados Unidos, Reino Unido e restante da Europa".





