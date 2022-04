Jogo do Flamengo no Peru pode ser adiado

O jogo Flamengo contra o Sporting Cristal, marcado para esta terça-feira (5) pela Copa Libertadores, corre risco de ser adiado. O presidente do Peru, Pedro Castillo, decretou estado de emergência nas regiões de Lima e Callao, nesta segunda-feira (4), devido à onda de protestos que acontece no país, motivada pela alta nos preços dos combustíveis e fertilizantes. Com isso, a delegação do Flamengo, que já está em Lima, aguarda uma decisão oficial da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) sobre o adiamento ou não da partida.

Se acontecer, o jogo será a partir das 21h30, no Estádio Nacional, em Lima, onde a Seleção Peruana costuma mandar seus jogos. A capital peruana também foi palco da maior alegria recente dos flamenguistas, a final da Libertadores de 2019, contra o River Plate. Naquela ocasião, no entanto, o jogo foi no Estádio Monumental.





Em momento conturbado após a derrota na final do Campeonato Carioca, para o Fluminense, o time do técnico Paulo Sousa precisa da vitória para espantar a crise e começar bem a jornada em busca do tricampeonato da América.







Para a partida contra o Sporting Cristal, Paulo Sousa precisará mexer na equipe. Arrascaeta, com lesão no tornozelo esquerdo, não viajou para o Peru, assim como o lateral Isla, que tem dores musculares. O zagueiro Fabrício Bruno, que se recuperou de lesão no pé, é dúvida. Assim, o Flamengo deve entrar em campo com: Hugo; Gustavo Henrique (Fabrício Bruno), David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho (Rodinei), Willian Arão (Thiago Maia), João Gomes e Lázaro; Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique.

Campeão nacional em 2021, o Sporting Cristal não começou bem a temporada, mas deu indícios de recuperação na última sexta-feira (1), quando goleou o Universidad San Martín por 4x1. O principal nome da equipe é o de Yoshimar Yotún, ex-jogador do Vasco e convocado frequente para a seleção do Peru. Os outros adversários do grupo H são Talleres, da Argentina, e Universidad Católica, do Chile, que se enfrentam nesta quarta-feira (6).





O duelo entre Sporting Cristal e Flamengo tem transmissão de SBT, ESPN e da Rádio Nacional.