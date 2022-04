Londrina EC inicia a venda dos ingressos para a partida contra o Náutico no domingo

O Londrina EC já iniciou a venda dos ingressos para a partida contra o Náutico, no domingo (10), às 11h, no estádio do Café. Como o jogo será o primeiro da Série B do Campeonato Brasileiro, haverá promoção de meio-ingresso para todos os setores, sendo cobrado R$ 35 para quem estiver na arquibancada e R$ 45 na cadeira cativa. Veja abaixo a tabela de valores dos bilhetes.



Setor de cadeiras (coberto):

R$ 90,00 (inteira)

R$ 45,00 (meia-entrada)



Proprietário de cadeira cativa:

R$ 35,00



Setor destinado Arquibancada:

R$ 70,00 (inteira)

R$ 35,00 (meia-entrada)



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

Setor destinado à torcida visitante (Arquibancada):

R$ 70,00 (inteira)

R$ 35,00 (meia-entrada)



Os ingressos podem ser adquiridos através do site Meu Bilhete ou em diversos pontos de venda físicos, com endereços disponíveis no site do clube. Para entrar no estádio, será exigida a comprovação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 ou teste feito, no máximo, há três dias.