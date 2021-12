Ídolo do LEC, Carlos Alberto Garcia, vai ganhar título de Cidadão Honorário do Paraná

O ídolo do Londrina Carlos Alberto Garcia será homenageado com o título de Cidadão Honorário do Estado do Paraná. O projeto de lei foi protocolado nesta terça-feira (30) na Assembleia Legislativa do Paraná pelos deputados Tercilio Turini e Luiz Claudio Romanelli.



Garcia atuou em três oportunidades pelo LEC e marcou 89 gols com a camisa alvceleste. Foi campeão paranaense em 1981 e um dos destaques do time que foi quarto colocado no Brasileiro de 1977.

"É muita coisa para mim. Acho que estão exagerando, mas agradeço. É mais uma homenagem e um reconhecimento que devo ao Londrina", afirmou Garcia.





O projeto será colocado em votação para a aprovação na Assembleia e a cerimônia de entrega do título acontecerá em fevereiro de 2022. Garcia já tem o título de Cidadão Honorário de Londrina e de Flórida Paulista, sua cidade natal.





Em 2017, recebeu a Ordem Estadual do Pinheiro, símbolo de reconhecimento do Governo do Paraná a pessoas que se destacaram em suas profissões e recebeu o título de comendador.

