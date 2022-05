Hulk e Gabigol discutem nas redes sociais e agitam a internet

Dois dos principais jogadores do futebol brasileiro agitaram a internet com uma discussão nesta segunda-feira (25). Hulk, do Atlético-MG, e Gabigol, do Flamengo, trocaram farpas sobre um lance que envolveu o atacante atleticano no empate com o Coritiba, no último sábado (23).

Já no final da partida, após perder uma dividida no ataque, Hulk chutou Willian Farias, do Coxa, sem bola. O árbitro Sávio Pereira Sampaio aplicou cartão amarelo ao jogador do Galo.

Nesta segunda-feira, Gabigol, do Flamengo, ironizou a marcação ao responder o comentário de um torcedor no Twitter. O atacante disse que se o lance fosse com ele, a punição seria "cartão vermelho, 25 jogos de suspensão e direto para a delegacia por agressão". Gabigol disse ainda que o assunto renderia "matérias em todos os portais esportivos e um programa só para falar sobre isso".





Horas depois, Hulk rebateu o jogador do Flamengo no Instagram, sugerindo que o rubro-negro estaria usando a situação para aparecer na mídia. "Quando congela a imagem, o ângulo pode parecer mais do que é realmente. Falta clara e na minha opinião, do árbitro e do VAR foi para amarelo", comentou. "Meu foco é aparecer para a mídia dando o meu melhor dentro de campo e ajudando minha equipe e não pegar embalo em alguém que tem muito mais moral que eu em nível mundial para aparecer!", alfinetou.





A "treta" não parou por aí. Com o assunto dominando as discussões esportivas nas redes sociais, um internauta defendeu Gabigol dizendo que ele havia criticado a mídia e a arbitragem, sem a intenção de cutucar Hulk. O atacante do Flamengo concordou, e respondeu: "Interpretação de texto não tá tendo.", criticando o atleticano.

