Goleiro Ederson é cortado da seleção e Everson, do Atlético-MG, é convocado

O goleiro Ederson, do Manchester City, foi cortado da seleção brasileira. Por conta de uma gastroenterite, ele não terá condições de treinar e nem de participar dos jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias. Para o lugar dele, Everson, do Atlético-MG, foi convocado.

Desta forma, ele se junta a Weverton e Alisson como goleiros convocados para as próximas partidas do Brasil - a primeira será na quinta-feira (24). Mas a apresentação de Everson na seleção já será no Rio de Janeiro, depois da semifinal do Campeonato Mineiro, contra a Caldense.

A presença do Atleticano nesta convocação emergencial dá um indicativo de quem Tite enxerga como uma quarta opção para o gol. Não faz muito tempo, Santos, do Athletico, era o nome preferencial.





O corte de Ederson é o terceiro nesta data Fifa. Antes dele, a seleção ficou sem Raphinha, com Covid-19, e Gabriel Magalhães, que pediu liberação para acompanhar o nascimento da primeira filha.





Na atual campanha das Eliminatórias, Everson esteve com a seleção brasileira nos jogos contra Chile (na ida) e Peru, mas não entrou em campo. O goleiro volta a ser chamado com a moral de ter sido destaque na campanha do Atlético-MG que resultou nos títulos do Brasileirão, da Copa do Brasil e, já em 2022, da Supercopa.